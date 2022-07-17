عاجل.. محمد بن زايد يعلن تأسيس صندوق دعم قطاع الفضاء بـ3 مليارات درهم

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، تأسيس صندوق لدعم قطاع الفضاء برأسمال 3 مليارات درهم وإطلاق برنامج لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

بايدن يعزي محمد بن زايد

والتقى الرئيس جوزيف بايدن الابن، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في جدة بالمملكة العربية السعودية، في لقاء ثنائي خلال قمة الولايات المتحدة والخليج، مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.

وقدّم بايدن تعازيه الشخصية إلى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد وجميع الإماراتيين في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وشكر الرئيس الشيخ محمد الرئيس بايدن، والشعب الأمريكي على تعبيرهم عن التعاطف وعلى زيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس ووفدها إلى أبوظبي في مايو.