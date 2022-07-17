بايدن: أكدت للرئيس السيسي التزام أمريكا بالشراكة الاستراتيجية مع مصر

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على القمة التي جمعته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت في السعودية على هامش قمة جدة للأمن والتعاون بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق.

Earlier today, I sat down with President Abdel Fattah Al Sisi to reaffirm our shared commitment to the U.S.-Egypt strategic partnership, and to discuss regional and global challenges.



There is a great deal of merit in the U.S. and Egypt working closely together. pic.twitter.com/xCvqY9yFCZ — President Biden (@POTUS) July 16, 2022

أكدت التزامنا بالشراكة الاستراتيجية

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر تدوينه له بصفحته الرسمية على موقع «تويتر» مرفقا صورة تجمعه مع الرئيس السيسي، قائلا: «في وقت سابق اليوم، جلست مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، ولمناقشة التحديات الإقليمية والعالمية».

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح السبت إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في قمة جدة، التي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «راضي»، أنَّ مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

لقاءات ثنائية

وأضاف المتحدث الرسمي أنَّ الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.