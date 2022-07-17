رئيس التحرير

محمود مسلم

بايدن: أكدت للرئيس السيسي التزام أمريكا بالشراكة الاستراتيجية مع مصر

كتب:

محمد عزالدين
12:35 ص | الأحد 17 يوليو 2022
الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على القمة التي جمعته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت في السعودية على هامش قمة جدة للأمن والتعاون بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق.

أكدت التزامنا بالشراكة الاستراتيجية

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر تدوينه له بصفحته الرسمية على موقع «تويتر» مرفقا صورة تجمعه مع الرئيس السيسي، قائلا: «في وقت سابق اليوم، جلست مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، ولمناقشة التحديات الإقليمية والعالمية».

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح السبت إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في قمة جدة، التي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «راضي»، أنَّ مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

لقاءات ثنائية

وأضاف المتحدث الرسمي أنَّ الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

اقرأ المزيد:

وسائل الإعلام الفلسطينية تبرز كلمة الرئيس السيسي في قمة جدة 2022

محمد الغباري: الرئيس السيسي أكد على مفهوم التماسك العربي

عاجل.. الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد المشاركة في قمة جدة

ناجي قمحة: خطاب الرئيس السيسي بالقمة العربية الأمريكية للتاريخ

بعد حديث الرئيس في قمة جدة.. مكاسب الشباب خلال 8 سنوات من حكم السيسي

عماد الدين حسين: كلمة الرئيس السيسي عبرت عن الموقف المصري والعربي

نواب البرلمان: كلمة الرئيس السيسي حددت دور مصر في مواجهة الإرهاب
بقلم محمد عزالدين