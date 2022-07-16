عبد المنعم سعيد يكشف سر زيارة بايدن للسعودية: رسالة للصين وروسيا

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتبر الصين وروسيا الخطر الأكبر على بلاده، وزيارته للمنطقة لإظهار أن العالم العربي قريب من الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن زيارة جو بايدن للمنطقة تهدف إلى خفض سعر برميل البترول، وحقق مكاسب منذ أول يوم للزيارة، حيث انخفض سعر برميل البترول لأقل من 100 دولار بمجرد وجوده بالمنطقة.

الشعب الأمريكي غاضب من الحزب الديمقراطي

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، من تقديم الإعلامي نشأت الديهي ويعرض على شاشة «TeN»، أن الشعب الأمريكي غاضب من الحزب الديمقراطي بسبب عدم السيطرة على أسعار النفط، وما يهم الناخب الأمريكي الآن هو خفض أسعار البنزين، مشيرًا إلى أن إلغاء حق الإجهاض في الولايات المتحدة وجد ترحيبًا وسط الجمهوريين وصدمة في صفوف الديمقراطيين وهو ما يحرج موقف بايدن.

الإدارة الأمريكية تحاول الظهور بمظهر الرابح الأكبر

فيما ذكرت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحاول الظهور بمظهر الرابح الأكبر، وأنها حققت إنجازات غير مسبوقة لم تحققها الإدارة السابقة، موضحة أن الهدنة الإيرانية هشة للغاية والمساعدات المالية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية ربما تحسن الوضع الاقتصادي حال حمايتها من الحوثيين، والأمر يحتاج لمزيد من الجهد لتجنيب الشعب اليمني المأساة.

الإدارة الأمريكية أقنعت المملكة بضخ مزيد من البترول للأسواق الأمريكية

وتابعت مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، خلال حوارها في نفس البرنامج، أن الإدارة الأمريكية أقنعت المملكة بضخ مزيد من البترول للأسواق الأمريكية وإن كان تأثيره محدودا لكنه يحاول إظهار أنه حقق الهدف الذي جاء من أجله، والتقييم الفعلي لنتائج الزيارة تجيب عنه الأيام المقبلة.