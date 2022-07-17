 عميد «أورام القاهرة»: افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى 500500 منتصف 2023

قال الدكتور محمد عبدالمعطي، عميد المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، إنّه من المقرر افتتاح الجزء الأول من المرحلة الأولى لمستشفى معهد الأورام 500500 في النصف الثاني من العام المقبل، وفقا للمخطط الزمني وأعمال التجهيزات التي أعدتها جامعة القاهرة، تحت رئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.

تشغيل تجريبي لـ40% من المبني الجنوبي لمعهد الأورام

وأضاف عميد المعهد القومي للأورام لـ«الوطن»، أنّ الفرع الرئيسي للمعهد القومي للأورام، بدأ التشغيل التجريبي للمبنى الجنوبي للمعهد بنسبة 40%، والتشغيل التجريبي مستمر حتى أغسطس المقبل، موضحا أنّ الافتتاح الرسمي لم يتم تحديده حتى الآن، والمعهد لا يواجه أي أزمات الفترة الحالية.

المعهد القومي للأورام

وكانت جامعة القاهرة، أعلنت أنّ المعهد القومي للأورام الجديد 500500 بالشيخ زايد أكبر مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل في العالم لعلاج مختلف أنواع الأورام لجميع الأعمار، ونسب الإنجاز به كبيرة حتى الآن.

ونجحت الجامعة في انجاز أكثر من 70% من أعمال إنشاءات المرحلة الأولى بالمعهد، والتي تتضمن انشاء وتشطيب 6 مبانٍ لإقامة المرضى، و4 للعيادات الخارجية، إضافة إلى مباني الأبحاث، والخدمات، وقاعة المؤتمرات والربط، والمبني الإداري، وأعمال تنسيق الموقع، والشبكات الرئيسية للكهرباء والصرف والمياه والحريق، وذلك بتكلفة 3.5 مليار جنيه، ووفقًا لأحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية بما يضمن تكامل العناية بالمرضى، فضلا عن انتهاء واجهات المبنى الأمامي للمستشفى، وجار شراء الأجهزة الطبية وباقي المستلزمات لاستقبال المرضى، لافتتاح المرحلة الأولى قريبا.