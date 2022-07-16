ما الفرق بين أعراض دور البرد المنتشر حاليا وكورونا؟.. أستاذ أوبئة يجيب

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة والأوبئة، إن دور البرد المنتشر حاليًا لا يمكن الحكم على مصابيه بأنهم جميعا كورونا، ولكن يجب قبل الحكم النظر إلى الأعراض التي تظهر على المريض وإجراء فحص فيروس كورونا للتأكد من سلبية المسحة أو إيجابيتها، مشيرًا إلى أن معظم المواطنين في الفترة الحالية مصابون بدور برد وهو المنتشر بالفعل في الوقت الحالي ولكن بينهم أيضًا مصابين بفيروس كورونا، والأعراض المنتشرة تبدأ بالإسهال وارتفاع درجة الحرارة واحتقان في الحلق وتكسير في العضلات والتعرق الليلي.

هل دور البرد المنتشر حاليًا كورونا؟

وأوضح الدكتور إسلام عنان في تصريحات لـ«الوطن» أن المصاب بنزلات البرد يتماثل للشفاء في غضون يومين أو ثلاثة على الأكثر مع الإكثار من السوائل الدافئة وتناول الأدوية المناسبة التي وصفها الطبيب بالجرعات المحددة فقط، لافتًا إلى أن أعراض فيروس كورونا تستمر لمدة خمسة أيام وأكثر وفقًا لشدتها وإذا كان المواطن حصل على لقاح كورونا من عدمه، مشيرًا إلى أن مصر دخلت الموجة السادسة من فيروس كورونا بالفعل وأعراضها تختلف عن الموجة الخامسة بسبب التوسعات في عملية التطعيمات، فالإصابات تشبه نزلات البرد وهذا السبب الرئيسي وراء حالة الخلط بين المواطنين.

أعراض الموجة الجديدة لفيروس كورونا

وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة، أن لقاحات كورونا عملت على تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة، داعيًا المواطنين لضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا، لقدرتها على مواجهة المتحورات التي تظهر لفيروس كورونا من فترة إلى أخرى.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.