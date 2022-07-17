طرح 127 وحدة سكنية كاملة التشطيب في «القطعة 75» بـ6 أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، نموذج «عصفور الجنة»، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، للبيع بتيسيرات كبيرة في السداد، من يوم الأحد 31/7/2022.

كراسة الشروط متوفر

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنّ الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلا في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وتُطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتبارا من يوم الأحد 24/7/2022، والمعاينة يوميا عدا الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.

المعاينة يوميا عدا الجمعة

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنّه يتم سداد 10% كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، وسداد دفعة تخصيص 15% خلال أسبوع من سداد جدية الحجز، وسداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقا لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة تعادل 7% سنويا، ويتم منح العميل خصم 3% حال السداد الفوري.