طقس مطروح اليوم.. اعرف درجات الحرارة ونسب الرطوبة

بدأت درجات الحرارة في مدينة مرسي مطروح في الارتفاع تدريجياً مع أجواء مشمسة على مختلف الأنحاء بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني.

طقس مطروح

وتسجل درجات الحرارة في طقس مطروح، اليوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022، العظمى 31 والصغرى 24 بينما ترتفع نسبة الرطوبة لتسجل 67 % وهى أعلى نسبة خلال شهر يوليو، وتسجل سرعة الرياح 10 كم/ في الساعة، مما تساهم في تلطيف حرارة الجو، بينما ترتفع درجات الحرارة في سيوة الواقعة جنوب مدينة مرسي مطروح بحوالي 320 كم بواقع 39 درجة مئوية وهى أعلى درجات حرارة في المحافظة.

إقبال على الشواطئ هرباً من ارتفاع الحرارة

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن هناك إقبالا شديدا على الشواطئ في مرسى مطروح والساحل الشمالي قادمين من مختلف مدن ومحافظات مصر هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، والاستمتاع بالأجواء الجميلة والطقس المعتدل الذي تتميز به مطروح عن غيرها من محافظات الصعيد والقاهرة والدلتا خلال موسم الصيف.

شواطئ مطروح كاملة العدد

وأوضح المحافظ في تصريح لـ«الوطن»، أن نسبة الحجوزات ارتفعت لتسجل بنسبة 100% في الفنادق والقرى السياحية في مطروح منذ عيد الأضحى المبارك، ومستمرة حتى الآن في ظل توافد المصطافين على مطروح منذ بداية موسم الصيف، واستعدادات المحافظة في جميع المرافق العامة وتوفير جميع الخدمات الإضافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين والتي يزورها ما بين 6 وحتى 7 ملايين مصطاف سنوياً.