إحصائية أوكرانية صادمة.. روسيا فقدت 38 ألف جندي و1700 دبابة في الحرب

كشفت القوات المسلحة الأوكرانية، عن إحصائية صادمة بشأن عدد القتلى من الجنود الروس في العملية العسكرية التي شنّتها موسكو على كييف في فبراير الماضي، حيث أوضحت أنّ روسيا فقدت ما لا يقل عن 38 ألفا و300 جندي، بينما لم تعلق روسيا على الأمر.

الحرب الروسية الأوكرانية

وذكرت القوات المسلحة الأوكرانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أنّ روسيا فقدت 1،684 دبابة، و220 طائرة، وأكثر من ذلك بكثير، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا..