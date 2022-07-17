عاجل.. فتح باب التحويلات في فروع المدارس الرسمية الدولية 2022

أعلنت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية في مصر، قبول التحويلات بفروع المدارس الرسمية الدولية في الفترة من يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022، موضحة أنه يتم التحويل وفقًا للأماكن المتاحة للمراحل الدراسية بكل فرع.

وأضافت المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّه يمكن الضغط على فرع المدرسة المراد التحويل إليها للانتقال للصفحة الرسمية الخاصة بها للاطلاع على روابط التحويل الخاصة بها.

تفاصيل التحويلات بالمدارس

- المدرسة الرسمية الدولية في العبور لا يوجد أماكن للتحويلات.

- المدرسة الرسيمة الدولية في الشروق لا يوجد أماكن للتحويلات.

- المدرسة الرسمية الدولية في طنطا يوجد لطلاب الصف الرابع.

- المدرسة الرسمية الدولية في بورسعيد 1 يوجد تحويلات للصف الأول والثاني والثالث والرابع.

- المدرسة الرسمية الدولية في الإسكندرية يوجد تحويلات للصف الرابع.

-المدرسة الرسمية الدولية مصطفى النحاس يوجد تحويلات للصفين الثالث والرابع.