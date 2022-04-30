اليوم.. إعلان تفاصيل التقديم لأفرع المدارس الرسمية الدولية الجديدة

أعلنت وحدة المدارس الرسمية الدولية، انضمام فرع المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الجديدة وفرع المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية إلى فروع المدارس الرسمية الدولية، مؤكّدة أنَّه سيتمّ الإعلان عن روابط التقديم بفرع المدارس الرسمية الدولية بالعاصمة الجديدة والنوبارية للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023 اليوم السبت الموافق 29 أبريل الجاري.

وأضافت وحدة المدارس الرسمية الدولية في بيان لها، أنَّه سيتمّ الإعلان عن التحويلات للمراحل الأعلى في يوليو المقبل، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعة كل القواعد في أثناء التقديم واستيفاء الشروط المطلوبة، لافته إلى أنه يجرى حالياً الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- أصل شهادة الميلاد «محوسبة» وصورتين منها.

- 12 صورة شخصية حديثة للطفل.

- المؤهلات الدراسية للأب والأم.

- نسخ من الهوية الوطنية للأب والأم.

- طباعة نموذج الطلب 2022-2023، بعد استكمال جميع البيانات، وإرفاقه مع المستندات السابقة.

• يجب وضع جميع المستندات في ملف مغلف ووضع علامة عليها اسم الطفل.

فروع المدارس الرسمية الدولية بالمحافظات

- فرع العبور.

- فرع بورسعيد 1.

- فرع بورسعيد 2.

- فرع الشروق.

- فرع المنصورة.

- فرع الإسكندرية.

- فرع طنطا.

- فرع دمياط.

- فرع العاشر من رمضان.

- فرع كفر الشيخ.

- فرع مصطفى النحاس.

- فرع زهراء مدينة نصر.

- فرع السادس من أكتوبر 1.

- فرع السادس من أكتوبر 2.

- فرع السادس من أكتوبر 3.

ونوهت إلى أنَّه يمنع التقديم في أكثر من فرع من فروع المدارس الرسمية الدولية، مؤكّدة أنَّه لن يتمّ قبول أي طلبات بعد المواعيد التي سيتمّ تحديدها للتقديم، ولن يتمّ قبول أي أوراق للتقديم بفروع المدارس، وتتساوى الفرص لجميع الطلاب.

وشددت على جميع أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، وعدم مخالفتها، مؤكّدة أنَّها حريصة على توفير بيئة تعليمية جيدة تنمي مهارات الطلاب في مختلف المجالات بواسطة الأنشطة المدرسية بجانب التأهيل الأكاديمي للمعلمين بتدريبات مكثفة على استراتيجيات التعلم الحديثة.