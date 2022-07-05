«تعليم سوهاج»: لم نتلق أي شكاوى بشأن امتحان الميكانيكا للثانوية العامة

أكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التعليم بمحافظة سوهاج، أن غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، لم تتلق أي شكاوى بامتحان مادة الميكانيكا لشعبة علمي رياضة على مستوى مدارس المحافظة، والتي أدى الطلاب الامتحان بها اليوم.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

وأضاف وكيل تعليم سوهاج الدكتور عربي أبو زيد، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وجاء الحضور بنسبة 1914 طالبا، فيما غاب 43 طالبا وطالبة.

وفي السياق ذاته، تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز ومدينة سوهاج، لمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة داخل المحافظة، والاطمئنان على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان، وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

إجراءات تأمين اللجان

وخلال الجولة، وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة، وعدم السماح بوجود أي إشغالات بمحيط المدارس، كما اطمئن على إجراءات تأمين اللجان من الخارج، وتيسير حركة المرور بالشوارع بمحيط لجان الثانوية العامة بالمحافظة.

26 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بسوهاج

جدير بالذكر، أن 26 ألف طالب وطالبة بمحافظة سوهاج بدأوا منذ أكثر من أسبوع أداء امتحانات الثانوية العام، داخل 78 لجنة، مقسمة على 11 إدارة تعليمية بمراكز محافظة سوهاج المختلفة، ومن المنتظر أن تستمر الامتحانات حتى 21 يوليو المقبل.