تفاصيل عملية إرهابية في بغداد بالعراق.. مقتل شخص كان يرتدي حزاما ناسفا

نجحت القوات العراقية في إحباط عملية إرهابية صباح اليوم في بغداد، ليبحث الكثيرون من المهتمين بالشأن العربي عبر محركات البحث المختلفة، عن تفاصيل عملية إرهابية في بغداد عاصمة العراق؛ لمعرفة تفاصيل الحادث وما نتج عنه، وكيفية إحباطه من قبل القوات العراقية.

تفاصيل عملية إرهابية في بغداد شمال العراق

ونشرت قوات الأمن العراقية تفاصيل عملية إرهابية في بغداد شمال العراق، مؤكدة أنها تمكنت من مقتل إرهابي شمال بغداد، كان يرتدي جزامًا ناسفًا، بحسب بيان خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية.

وأضافت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، أ،ها تمكنت من مقتل إرهابي شمال بغداد، وتحديدًا في منطقة قضاء الطارمية، من خلال عملية نوعية، استندت إلى معلومات دقيقة.

مقتل إرهابي شمال بغداد

وحول تفاصيل عملية إرهابية في بغداد، أوضحت خلية الإعلام الأمني، أن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد بالتعاون مع لواء المشاة 59 بالفرقة السادسة وفوج الحشد الشعبي، تمكن من مقتل إرهابي شمال بغداد، كان يرتدي حزامًا ناسفًا في منطقة البو حمد شهاب في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وأشارت إلى أن عملية مقتل إرهابي شمال بغداد جاءت بعد تتبعه لفترة كبيرة وبعد تأكيد المعلومات تم إعداد كمين محكم له حتى جرى ضبطه وقتله قبل قيامه بتنفيذ عمليته الإرهابية تفجير نفسه باستخدام الحزام الناسف.

وشدد بيان خلية الإعلام الأمني، على أن القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة كل من يهدد أمن العراق، إذ تضمن نص البيان: «القوات الأمنية العراقية مستمرة في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا للقصاص العادل منهم».

وتشهد العراق عمليات أمنية مكثفة خلال الأيام الأخيرة في محاولة لضبط الأمن وعودته إلى البلاد، التي عانت مرارًا من تنظيم داعش الإرهابي.