بايدن يلتقي رئيس وزراء العراق على هامش قمة جدة

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جدة، على هامش زيارة بايدن للسعودية، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

زيارة جو بايدن للسعودية

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الجمعة إلى مدينة جدة، وأجرى مباحثات مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

قمة جدة للأمن والتنمية

وتستضيف مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر قمة جدة للأمن والتنمية، ويشارك فيها قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.