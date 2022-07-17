تحليل مخدرات للمتهم بقتل جنينه بعد شكه في سلوك زوجته بـ«باب الشعرية»

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل جنينه في بطن زوجته بمنطقة باب الشعرية على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

كما قررت النيابة عرض السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة على الطب الشرعي لبيان إذا كان هو السلاح المستخدم في الواقعة من عدمه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وملابساتها.

بداية اكتشاف الواقعة

وكان مأمور قسم شرطة باب الشعرية تلقى إخطاراً من أحد المستشفيات يفيد بوصول ربة منزل مصابة بـ7 طعنات في البطن ووفاه جنينها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للمستشفى للتأكد من صحتها، حيث تبين العثور على سيدة تدعى «وردة. ع» في العقد الثالث من العمر مصابة بعده طعنات في البطن، وبالانتقال لمكان الواقعة وعمل التحريات الأولية وسؤال الشهود والأهالي تبين أن الزوج وراء مقتل الجنين أثناء شروعه بقتل الزوجة لشكه في سلوكها.

عايره أحد الجيران بخيانة زوجته

وبتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان والتي رصدت لحظة دلوف الزوج للعقار الكائن به الشقة وخروجه منه عقب ارتكاب الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم كما نجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة لشكه في سلوك زوجته بعدما حدثت مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه والذي عايره بتردد صديقه على منزله أثناء غيابه وقضاء وقت طوبل رفقة زوجته.

المتهم سدد للمجني عليها 7 طعنات

فتوجه على الفور إلى زوجته والتقط سكيناً ثم سدد لها 7 طعنات استقرت في بطنها توفي الجنين على إثرها وفر هارباً وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات في الواقعة حيث اعترف المتهم «أحمد. خ» في العقد الثالث من العمرأمام جهات التحقيق، بقتل جنينه أثناء محاولته قتل الزوجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.