50 الف زائر لكورنيش النيل والممشى السياحي في بني سويف خلال أسبوع العيد

استقبل كورنيش النيل والممشى السياحي في بني سويف، قرابة 50 ألف زائر خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك، في ظل توافد أبناء المحافظة من كافة المراكز والمدن على كورنيش النيل والممشى السياحي، الذي تم إنشاؤه وتطويره وأصبح متنفسا حضاريا ومنطقة جذب سياحي لأبناء المحافظات المجاورة.

إدارة كورنيش النيل ببني سويف: غالبية المواطنين التزموا بالتعليمات المحافظة على المكان

وأوضح مدير الكورنيش عبد الحي سيد أن خلال أسبوع العيد فقط زار ما يقرب من 50 ألف مواطن من كافة الفئات العمرية الكورنيش والممشى السياحي، مشيرا إلى الأماكن والمواقع التي شهدت حضور كثيف، وهي: منطقة ملاهي وألعاب الأطفال، وممشى العظماء، والنافورة الراقصة، في ظل التزام المواطنين واتباعهم اللوائح والتعليمات حفاظا على المنطقة التي كلفت الدولة 200 مليون جنيه لإتاحته مجانا لكل المواطنين.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بكورنيش النيل

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد اطمأن من مسؤولي الكورنيش على سير منظومة العمل بها على أكمل وجه ، مشددا على مسئولي المنطقة بالتواجد الميداني وسرعة التعامل الفوري مع أي متطلبات أولا بأول، مؤكدا أن الكورنيش من أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين وليكون لأبناء المحافظة متنفس حضاري، فضلا عن كونه موردا استثماريا واعدا.

كورنيش النيل ببني سويف متنفس حضاري لأهالي المحافظة

ويضم كورنيش النيل في بني سويف، باركينج سيارات بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة، مطعم من دورين، ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهى أطفال، ومدرجات للجمهور، و2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية، بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى، وأكشاك تجارية.

وتابع، بجانب عدد من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، والتي تم مراعاة «كود الإتاحة» عند تصميمها لتمكين ذوى الهمم «تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم»، حيث تضم 6 رامبات «رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات الدخول» وحمام مجهز لذوي الهمم بكل دورة مياه، إضافة إلى ممشى العظماء، الذي يحتوى على مجموعة من صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة، حيث تعمل بنظام الباركود (QR code) الموجود على اللوحة التذكارية، وتتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية، تشمل اسم الشخصية، محل وتاريخ ميلاده أو وفاته، المجال الذى برع وتميز فيه، وذلك بهدف تخليد وتكريم تلك النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة.