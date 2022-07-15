استمرار عمليات البحث عن عامل قفز من أعلى كوبري النيل في بني سويف لليوم الثالث

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي، جهودها للعثور على جثة عامل قفز من أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بنى سويف، تاركا نظارته وحذائه وبطاقة الرقم القومي الخاص به بجوار سور الكوبري الحديدي.

لانشات الإنقاذ والمسطحات المائية يمسحون مجرى النيل للبحث عن جثة عامل

ودفعت القوات بعدد من لانشات البحث بمجرى النيل لليوم الثالث على التوالي في محاولة للعثور على الجثة حيث تقوم بمسح المجرى المائي من كوبري النيل القديم في اتجاه الشمال.

بلاغ بإلقاء عامل نفسه من أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بني ملال

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على بطاقة شخصية رقم قومي وحذاء ونظارة أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بني سويف، ويرجح سقوط صاحبها أو القاءه بنفسه من أعلى الكوبري، حيث جرى التوجيه على الفور بالدفع بقوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية للبحث عنه وانتشال جثته.

تفاصيل إلقاء عامل نفسه من أعلى كوبري النيل ببني سويف

رجال الإنقاذ النهري والمباحث إلى محل الواقعة وبالبحث والتحريات تبين أن الشخص ويدعي «عمر. أ.ح» 47 سنة، عامل، ومقيم بقرية سدس التابعة لمركز ببا وما زال البحث جار للعثور على جثته في مياه نهر النيل، ومعرفة سبب سقوطه أو إلقائه بنفسه في النيل.

وتبين من التحريات الأولية العثور على بطاقة رقم قومي ونظارة وحذاء أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف يرجح أنها لشخص ألقى بنفسه من أعلى الكوبري، ويواصل رجال الإنقاذ النهري البحث عن الجثة بمياه النيل في محاولة لانتشالها، وتسليمها لذويها.