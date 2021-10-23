أسماء أبو اليزيد بـ«جيبة حمراء» على كورنيش النيل: «الأقصر بلدنا»

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد مجموعة صور جديدة لها من داخل محافظة الأقصر، على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها بقولها: «الأقصر بلدنا»، حيث قدمت الشكر للأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، الدكتور مصطفى وزيري، الذي شاركها الظهور في بعض الصور داخل معبد الأقصر، وسط إعجاب من جانب الكثير من متابعيها على موقع التواصل التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بالصورة.

أسماء أبو اليزيد تزور الأقصر

وظهرت أسماء أبواليزيد في عدة صور، ضمن زيارتها لمعبد الأقصر، وسط مدينة الأقصر، برفقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، كما تضمن المنشور صوراً لها من أمام معبد الأقصر، وصوراً أخرى وهي تلتقط صور السيلفي من داخل معبد الأقصر، كما التقطت عددًا من الصور من أمام كورنيش النيل من خلف معبد الأقصر.

إطلالة أسماء أبو اليزيد التي ظهرت في الصور كانت بسيطة، حيث ارتدت جيبة قصيرة باللون الأحمر، ونسقت معها بلوزة باللون الأبيض، مع تسريحة شعر بسيطة اعتمدت فيها على ضفيرتين، مع سكارف بالوان الأحمر والموف والكافيه، ونسقت مع الملابس حقيبة صغيرة باللون الأصفر.

أعمال أسماء أبو اليزيد

أسماء أبواليزيد قدمت العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة خلال الفترات الأخيرة، أبرزها مسلسل «الآنسة فرح»، الذي نال إعجاب الكثيرين، كما شاركت في بطولة عدد من المسلسلات، أبرزها مسلسل «الاختيار 2»، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.