«فودة»: الممشى السياحي بمدينة دهب إضافة للمظهر الحضاري (صور)

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن عام 2022 هو عام تطوير مدينة دهب السياحية الواقعة على خليج العقبة، وقال في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، إن مدينة دهب تستقبل سنوياً أكثر من نصف مليون سائح، حيث تُعد إحدى المدن السياحية الشهيرة على مستوى العالم.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه جرى وضع مخطط لتطوير مدينة دهب في كل القطاعات، حتى تليق بمكانة المدينة السياحية، التي تشتهر بوجود أفضل مناطق الغوص في العالم.

تطوير الممشى السياحي بمدينة دهب

وتفقد اللواء خالد فودة عدداً من المشروعات السياحية والتنموية في مدينة دهب، اليوم الخميس، في إطار خطة التطوير الشامل للمدينة، موضحاً أن من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها في مدينة دهب، في الوقت الراهن، مشروع تطوير الممشى السياحي، بتكلفة تصل إلى 36 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير الممشى السياحي بطول 1.5 كيلومتر، تشمل إنشاء نافورة وميادين وأعمال إضاءة ومظلات، مضيفاً أن التصميم يراعي الهوية البصرية لمدينة دهب، كما تم تصميم الممشى ليكون متاحاً لذوي الهمم.

المحافظ يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة

وأكد اللواء خالد فودة أنه شدد، خلال جولته بالمدينة، على ضرورة إزالة أي تعديات على أملاك الدولة، محذراً من مخالفة قرارات الحكومة بشأن البناء والتعدي على أملاك الدولة، وقال إن أعمال التطوير التي تجري في مدينة دهب روعي فيها البعد الحضاري والسياحي والبيئي للمدينة، بحيث تتحول مدينة دهب إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية في جنوب سيناء.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومجدي أبو الفتوح، نائب رئيس مدينة دهب، والدكتور جبريل فتيح، معاون المحافظ، وممثلي الجهاز التنفيذي للمدينة، والجهات المنفذة ومشايخ وعواقل دهب.

وضع حجر أساس «دهب سكوير»

ووضع محافظ جنوب سيناء حجر أساس مشروع «دهب سكوير»، ضمن حزمة مشروعات سياحية وتنموية وخدمية بمدينة دهب، في إطار التطوير الشامل للمدينة السياحية.

وقال المحافظ إن مشروع «دهب سكوير» يقع بمدخل المدينة، ويشمل المشروع 84 نقطة تسوق ماركات عالمية ومحلية، وهايبر ماركت، ومسرح حفلات، وأماكن انتظار سيارات، ومجموعة برجولات، ومناطق ألعاب للأطفال، ومساحات خضراء، إضافة إلى نافورة راقصة، ومنطقة مطاعم وكافيهات عالمية ومحلية.