سقوط سيارة ملاكي في ممشى كورنيش النيل ببني سويف «دون إصابات خطيرة»

سقطت سيارة ملاكي في ساعة متأخرة من مساء الخميس، داخل الممشى السياحي لكورنيش النيل في بني سويف، عقب اصطدامها بدراجة نارية والسور الحديدي بالممشى العلوي، دون حدوث إصابات خطيرة، بين المارة أو من مستقلي السيارة.

بلاغ بسقوط سيارة ملاكي في الممشى السياحي بكورنيش النيل في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إشارة من شرطة النجدة تفيد سقوط سيارة ملاكي من أعلى كورنيش النيل في الممشى السياحي، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية أن سيارة ملاكي كان يستقلها عدد من الشباب اصطدمت بالسور الحديدي لكورنيش النيل العلوي واخترقته، وسقطت في الممشى السياحي السفلي بمسافة تجاوزت 3 أمتار.

سحجات وخدوش.. حصيلة إصابات حادث سقوط سيارة ملاكي بممشى كورنيش النيل ببني سويف

كما كشفت التحريات الأولية عن عدم وجود إصابات خطيرة جراء الحادث، حيث ترواحت الإصابات بين خدوش وسحجات لمستقلي السيارة الملاكي.

إجراءات لرفع آثار الحادث من الممشى السياحي ببني سويف

من جانبها بدأت إدارة الممشى السياحي بكورنيش النيل في رفع آثار الحادث بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات بالممشى العلوي بعد حدوث كسر بالسور الحديدي، بالإضافة إلى سقوط عدد من الأعمدة الديكورية بالممشى السفلي.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.