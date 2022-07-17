تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن بعد شائعة فقدانه النطق

لا يزال الجمهور يبحث عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن، بعد خضوعه لجراحة قلب مفتوح، منذ أيام، قبل عيد الأضحى المبارك، خصوصًا أن لديه قاعدة جماهيرية عريضة، وتردد خلال الساعات الماضية أنباء عن فقدان «توتا» النطق بعد العملية.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن

وأكد مصدر مقرب من الفنان محمد عبد الرحمن، لـ«الوطن»، أن كل ما تردد بشأن فقدانه النطق غير صحيح، وحالته الصحية مستقرة، وهو حالياً في فترة النقاهة، وسيظل بها مدة طويلة حتى يتماثل للشفاء تمامًا، خاصة أن العملية ليست سهلة.

نجوم الفن يتمنون الشفاء لـ محمد عبد الرحمن

وتمنى الجمهور للفنان محمد عبد الرحمن الشفاء التام، وحصل على دعم كبير من زملائه في الوسط الفني، من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الفنان محمد أنور، ومصطفى خاطر، علي ربيع، وعدد آخر من النجوم.

وفي التصريح الأول لمحمد عبد الرحمن بعد خروجه من العمليات، حرص على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، حيث قال لـ«الوطن» إنّ حالته الصحية تشهد تحسنًا بشكل ملحوظ، خلال الأيام الماضية، عقب خروجه من المستشفى، وأن العملية التي أجريت خطيرة، وهي القلب المفتوح.

محمد عبدالرحمن يكشف تطورات حالته الصحية

وتابع بأن حب الناس جعله في حالة من السعادة، وأشار إلى أنّ حب الناس جعله في حالة من السعادة الكبيرة، وأنه يشكر كل من سأل عليه، وحرص على أن يطمئن عليه، وأنه سيقوم بالسلامة بسبب دعوات الجمهور.

وأضاف محمد عبدالرحمن، أنّه لن يعود للعمل، خلال هذة الفترة حتى يتحسن نهائيًا موضحًا: «أنا عملت عملية كبيرة وبتكلم بالعافية لسه مش هرجع دلوقتي»، مطالبا الجمهور والمحبين بالدعاء له.