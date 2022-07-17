عاجل.. غرق طفل بنهر النيل وانتشال جثته في أطفيح

لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه غرقا داخل مياه نهر النيل بأطفيح، وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال جثمان الطفل من داخل نهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ للحماية المدنية

البداية كانت عندما ورد بلاغ إلى الحماية المدنية بالجيزة يفيد وقوع غرق طفل داخل مياه نهر النيل بمنطقة أطفيح، وعقب ورود البلاغ انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتم انتشال جثمان الطفل، وتبين أنه يبلغ من العمر 10 سنوات.

وتم إيداع جثمان الطفل مشرحة أطفيح المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.