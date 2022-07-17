القصة الكاملة لاعتزال الفنانة ديانا حداد وارتدائها الحجاب.. بدأت بصورة من الكعبة

تواصل الفنانة ديانا حداد تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت حيرة الجمهور بشكل كبير وخاصة بعد ظهورها الأول؛ للرد على أنباء اعتزالها الفن وارتدائها للحجاب.

وظهرت الفنانة ديانا حداد مساء أمس السبت، في فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، بفستان أسود مكشوف ودون حجاب.

ديانا حداد تنفي الشائعات

وبهذا الفيديو فقد نفت حداد الأقاويل والشائعات الكثيرة التي ترددت عن اعتزالها الفن وارتدائها للحجاب وبالفعل تفاعل الجمهور معه بشكل كبير وهنأوها بمناسبة عودتها مرة أخرى.

وكانت قصة اعتزال الفنانة ديانا حداد بدات من صورة انتشرت لها وهى ترتدى الحجاب وتتواجد أمام الكعبة وحينها ظن الجمهور بأنها قد تحجبت بالفعل ولكن ازداد الأمر عندما حذفت بشكل مفاجئ كل الصور والفيديوهات الموجودة على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام .

وبعد هذا الفعل اختفت حداد تماما ولم تعلق على أى أخبار تتردد عن اعتزالها وارتدائها الحجاب مما أثار حيرة الجمهور الى أن قررت الظهور من خلال الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها لتنفي من خلاله كل الشائعات .

ديانا حداد تشارك فى احتفالات أكتوبر

يذكر أن الفنانة ديانا حداد كانت قد شاركت مؤخرا فى احتفالات أكتوبر من خلال أغنيتين قدمتهما أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كان منهم أغنية كمل عبورك والتى تعاونت فيها مع الشاعر محمد البوغة وألحان أحمد العتباني ، كما أنها قدمت أغنية أخرى خلال الاحتفالية .