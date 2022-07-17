«مياه الشرب» بالقاهرة تعلن عن أماكن تدريب طلاب الجامعات 2022

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة القاهرة عن عناوين أماكن التدريب لطلاب الجامعات 2022 من كليات الهندسة والعلوم وخلافه التي تنطلق من الأسبوع الجاري في 12 من محطات ومواقع الشركة خلال فترة الصيف، وأماكن التدريب التي أعلنت عنها شركة مياه الشرب كالتالي:

مواقع التدريب

- الديوان العام برمسيس 42 شارع رمسيس أمام مسجد الفتح

- محطة مياه الأميرية «معمل الأميرية» شارع مرفق المياه بالسواح على الضفة الجنوبية من ترعة الإسماعيلية.

- محطة مياه المرج «معمل المرج» الكائن في 12 شارع محمد نجيب نزلة كوبرى محمد نجيب المرج الجديدة.

- محطة مياه شبرا الخيمة «معمل شبرا» طريق مصر اسكندرية الزراعي.

- محطة مياه روض الفرج كورنيش النيل بشبرا مصر.

- محطة مياه مسطرد بشارع ترعة الإسماعيلية في شمال شرق القاهرة بمنطقة مسطرد.

- محطة مياه الروضة في نهاية شارع منيل الروضة.

- محطة مياه شمال حلوان بشارع كورنيش النيل أمام محطة كهرباء حلوان عند مدخل طريق جامعة حلوان.

- محطة مياه كفر العلو بشارع كورنيش النيل بجوار شركة أسمنت بورتلاند حلوان.

- محطة مياه المعادي بشارع وادى النيل بالمعادي.

- محطة مياه التبين بشارع كورنيش النيل.

- محطة مياه الفسطاط بشارع الفيوم بدار السلام.

التأهيل لسوق العمل

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة في تقريرها أن برامج التدريب الصيفية لطلاب الجامعات والمعاهد المختلفة تأتي في إطار بناء كوادر متميزة وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، ويتم قبول طلبات التدريب الصيفي للطلاب المسجلين بالجامعات والمعاهد المصرية، ويشترط أن يكون الطالب داخل النطاق الجغرافي لشركة مياه الشرب بالقاهرة، والأولوية تكون لطلاب السنوات الأخيرة وأسبقية التقديم، ويتم توزيع المتدربين وفقاً لمحل الإقامة المسجل ببطاقة الرقم القومي، والتدريب لمدة أسبوع أو أكثر حسب وفق تقدير إدارة الشركة، ويستبعد الطلاب الحاصلين على فرص تدريب في فترات سابقة، ويقدم الطالب خطاب من الكلية موجه لشركة مياه الشرب بالقاهرة للالتحاق بالتدريب الصيفي.