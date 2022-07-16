محافظ القاهرة: ننفذ 13 مشروع إسكان لتوفير 42 ألف وحدة لقاطني العشوائيات

تنفذ محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، النسخة الثانية من مشروع روضة السيدة بنطاق حى السيدة زينب، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتغيير حياة المواطنين للأفضل، حيث جرت إزالة منطقة الطيبى بالسيدة زينب لتنفيذ مشروع روضة السيدة 2، وهو ملاصق للمشروع الذى جرى تنفيذه وتسكينه قبل عامين تقريبا، كما تم تسكين سكان منطقة الطيبى بجزء من مشروع روضة السيدة 2.

وأكدت محافظة القاهرة فى تقرير لها كانت منطقة الطيبى عبارة عن تل ترابى، مقام عليه عدد من المبانى بعضها معرض للانهيار، فجرت إزالة المبانى وتسوية الأرض بمستوى الشارع، لبناء 9 عمارات سكنية على الطراز المعمارى والذى يتناسق مع روضة السيدة 1، ليناسب طابع حى السيدة زينب، وتمت إزالة 143 عقار مواجه لمشروع روضة السيد1، تضم 350 أسرة، والمشروع مقام على مساحة 7.89 فدان بتكلفة 549 مليون جنيه، ومن المنتظر الانتهاء منه بداية العام المقبل، ويتضمن إقامة 9 عمارات تضم 572 وحدة سكنية و6 وحدات إدارية ومبنى خدمى ومبنى حضانة وملعب.

إقامة سكن بديل

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مشروع روضة السيدة 2 يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التى تقيمها الدولة كسكن بديل للمناطق غير الآمنة وغير المخططة، مشيرا إلى أن المشروع سيكون نموذج لمشروع «روضة السيدة 1» متضمنا خدمات الأمن والصيانة وعدد من الأنشطة التجارية،مشيرا إلى أن مشروعات التطوير فى المنطقة لا توفر حياة كريمة لسكان المنطقة فقط بل تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية.

وأشار إلى أنه منذ إعلان منطقة الطيبي منطقة إعادة تخطيط وحرصًا على إخراج المشروع كوحدة متكاملة تقرر تنفيذ نفس النموذج السابق تنفيذه فى المرحلة الأولى «روضة السيدة 1» بتطوير المنطقة وفق طراز معمارى يحاكى طبيعة القاهرة التاريخية، وتعتبر هذه المرحلة هى المرحلة الثانية لأعمال التطوير التى بدأت بتل العقارب وتحويلها لروضة السيدة، ومن المقرر أن يتم تطوير منطقة سوق الحتت والمناطق المجاورة لها.

ولفت عبد العال إلى أن محافظة القاهرة خلال الفترة الأخيرة شهدت تغيرا كبيرا بإنشاء مشاريع حضارية والقضاء على المناطق العشوائيات، وقطعت الدولة شوطا كبيرا فى ملف تطوير العشوائيات، وهو ما جعل الجهود تتضاعف بالعاصمة للتخلص من العشوائيات واستعادة شكلها ومكانتها الحضارية والتاريخية، بالإضافة لتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق ونقلهم إلى مجتمعات حضارية بها كل الخدمات لتوفير حياة كريمة.

إنقاذ 23 ألف أسرة من العشوائيات

وأوضح محافظ القاهرة أنه جرى إنقاذ 23421 أسرة من السكن بالعشوائيات المهددة للحياة وتسكينهم بوحدات مفروشة ومجهزة بالكامل بالمشاريع السكنية التى تم تنفيذها لسكان تلك المناطق.

13 مشروع إسكان بـ 11 مليار جنيه

وتابع عبد العال قائلا إن محافظة القاهرة أقامت 13 مشروع إسكان بتكلفة 11 مليار جنيه، بإجمالى 42 ألف وحدة سكنية، وجرى الانتهاء من تسكين 9 مشاريع منها، وهى «الأسمرات 1 و2، وأهالينا 1، وروضة السيدة 1».

ويجري الاستمرار فى تسكين،«الأسمرات 3، والمحروسة 1 و2، وأهالينا 2»، وجارى فرش وحدات الـ4 مشاريع الآخرى وهى «أرض الخيالة، ومعًا 1 و2، ومصنع 18 الحربى، والمنيل القديم»، حيث يحصل عليها المواطن مفروشة بالكامل مقابل إيجار رمزي.