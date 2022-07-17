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تأجيل أولى جلسات استئناف «مستريحة العمرانية» لـ19 يوليو 

كتب:

بسمة عبدالستار
12:01 م | الأحد 17 يوليو 2022
محكمة

محكمة

أجلت محكمة جنح مستأنف العمرانية، أولى جلسات نظر استئناف مستريحة العمرانية على حكم حبسها 3 سنوات، لجلسة 19 يوليو الجاري، وإحالة القضية للدائرة المختصة رقميًا.

حبس المتهمة 3 سنوات

وتقدم دفاع مستريحة العمرانية تقدم باستئناف على حكم حبس موكلته 3 سنوات من محكمة جنح العمرانية على خلفية اتهامها بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وكانت النيابة العامة بالعمرانية أحالت المتهمة إلى محكمة الجنح على خلفية اتهامها بالاستيلاء على مبلغ 120 مليون جنيه، من عدد من المواطنين، بحجة استثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية في العمرانية.

محاضر بتهمة النصب

اعترفت المتهمة بصحة الاتهام المنسوب إليها، وحرر عدد من الضحايا محاضر ضدها اتهموها بالنصب.

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بقلم بسمة عبدالستار