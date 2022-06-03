ضبط 1580 قضية تموينية و10 قضايا استيلاء على سلع مدعمة في حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1580 قضية تموينية متنوعة بينهم 4 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 24٫590 طن، و392 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات 3,970 طن، و605 قضايا في مجال مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت 6,750 طن دقيق بلدي مدعم، إضافة إلى 10 قضايا استيلاء على السلع المدعمة بمضبوطات أبرزها 23 طن أسمدة مدعمة.

وصادرت الحملات 10,55 طن دقيق أبيض بمخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة الجيزة، و7 أطنان مكرونة دون مستندات تم تخزينها بمخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، و4,04 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق و15٫55 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء داخل مخزن لتجارة الحبوب دون ترخيص في محافظة البحيرة.

وتحفظت الحملات على 7,5 طن أسمدة زراعية مدعمة بمحل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الغربية، و6,8 طن مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص في الجيزة، و5,95 طن جبن رومي وأبيض منتهي الصلاحية بمصنع لمنتجات الألبان بمحافظة القليوبية، غلى جانب ضبط 236300 قرص أدوية مختلفة الأنواع مهربة جمركياً وغير مسجلة لدى الجهات المختصة بمركز لعلاج العظام والعمود الفقري بمحافظة الجيزة، و10 طن أعلاف حيوانية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني بمصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف بمحافظة المنوفية.

مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح

وفى إطار جهود الإدارات لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي تم ضبط عدد 9 قضايا بمضبوطات بلغت 117,900 طن قمح محلي داخل 7 مخازن.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

وباشرت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3292 قضية متنوعة، و13260 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و126 قضية في الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب فضلا عن ضبط 219 قضية متنوعة «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص».

ضبط 58 قطعة سلاح و126 قضية مخدرات وتنفيذ 56723 حكما قضائيا متنوعا

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 58 قطعة سلاح ناري بحوزة 51 متهما وتنفيذ 56723 حكما قضائيا متنوعا و126) قضية مخدرات و28221 مخالفة مرورية متنوعة.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب

وضبطت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية 6 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية و623 مخالفة مرورية متنوعة، وقضيتي حيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، إلى جانب تنفيذ عدد 305 أحكام قضائية متنوع.

ضبط هارب من تنفيذ 57 حكما قضائيا

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفرالشيخ مطلوب التنفيذ عليه في عدد 57 حكما قضائيا بإجمالي حبس 32 سنة، على محل سكنه على فترات متباعدة خشية ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه بالإعدام

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل والمقضي فيها بالإعدام بالاختباء داخل شقة سكنية خاصة بأحد أقاربه كائنة بدائرة القسم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بالجيزة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة المركز

حملات أمنية مُكبرة لاستهداف تجار المواد المخدرة بنطاق محافظة الإسماعيلية

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة «ثان وثالث الإسماعيلية - أبو صوير – القنطرة غرب - الإسماعيلية»، مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام صاحب إحدى شركات الإستثمار، مقيم بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، ما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هواتفه المحمولة، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وبلغ عدد المجنى عليهم نحو 10 أشخاص.

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام 4 أشخاص يقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في تزوير وإصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائهم من راغبي شرائها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجد كلٍ منهم بمحل سكنه، وبحوزتهم مجموعة من الكارنيهات المزورة المنسوب صدورهم لعدة جهات حكومية و2 بطاقة رقم قومي مقلدة وتفويض مزور باسم أحد المتهمين ممهور بخاتم شعار الجمهورية المقلدة لإحدى الجهات الحكومية ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي وخاتم شعار الجمهورية مطموس يستخدم فى إصطناع المحررات المزورة و27 أكلاشيه منسوب صدورها لجهات مختلفة وفلاشة ميمورى بفحصها فنياً تبين أن بداخلها عدد 25 نموذجا لأختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لعدة جهات حكومية ومجموعة من المستندات والأوراق والدفاتر منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية خالية البيانات ومُعدة للتزوير.

وبمواجهة المتهمين جميعاً أقروا بإشتراكهم في تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية حيث يقوم ثلاثة من المتهمين بإصطناع تلك المحررات وعقب ذلك يقوم المتهم الأخير بإستقطاب عملائه راغبي شراء تلك المحررات المصطنعة مقابل مبالغ مالية يقوموا بتقاسمها فيما بينهم.