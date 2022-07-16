وكيل صحة سوهاج يوجه مديري الإدارات بتحسين الخدمات الطبية للمواطنين

ترأس الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، والدكتورة كريمة حامد، وكيل المديرية، الاجتماع الشهري اليوم السبت، بحضور الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد عاطف، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، ومديري الإدارات الصحية بمحافظة سوهاج.

تقييم أداء الإدارات الصحية ومناقشة المعوقات

ووجه وكيل وزارة صحة سوهاج بمتابعة الخدمات الطبية وخدمات المبادرات الرئاسية وخدمات القوافل الطبية، وغيرها من الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين، وذلك لتقييم أداء الإدارات الصحية، ومعرفة ومناقشة المعوقات التي قد تؤثر على آدائها، ووضع خطط وحلول لتلافيها.

كما تطرق الاجتماع إلى دفعة الأطباء الجديدة، التي ستكون إضافة قوية للمنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، كما ناقش الاجتماع برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وكذلك تم مناقشة تفعيل مجالس الإدارات بجميع الإدارات الصحيه بالمحافظة.

فحص أكثر من 70 ألف حالة بالمبادرة الرئاسية

وفي سياق آخر، أكد الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 70 ألف حالة ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين حياة المواطنين.

وأضاف «النجار» أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، والاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكداً أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.