تعليم مطروح: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للصفين الرابع الابتدائي والثاني الثانوي

صرح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن امتحانات الدور الثاني للصفين الرابع الابتدائي والثاني الثانوي، انطلقت اليوم وسط إجراءات احترازية محكمة حيث أدي طلاب الصف الرابع امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية فترة أولي لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، بينما أدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية فترة أولي لمدة ثلاث ساعات ومادة المواطنة وحقوق الإنسان فترة ثانية لمدة ساعة ونصف بكافة الإدارات التعليمية وسط أجواء تربوية مناسبة آمنة.

غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني

وأوضح وكيل الوزارة التربية والتعليم بمطروح أن الهدوء والالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات ساد كافة لجان امتحانات الدور الثاني الفرعية، مشيرا أن غرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح قامت بالتواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات ولم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور بشأن امتحانات النقل و أن الامتحانات تسير سير حسن بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه يجرى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في اللجان للمرحلة الابتدائية بمطروح والمرحلة الثانوية من خلال تعقيم جميع اللجان قبل بداية كل امتحان، ورسها عقب الانتهاء من أي مادة، وتوفير المواد المطهرة في دورات المياه، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان والالتزام بعدم التزاحم وتفريق التجمعات حفاظا على الصحة العامة لجميع الطلاب، للوقاية من أية فيروسات وأمراض.