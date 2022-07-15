تنطلق امتحانات الدور الثاني للصفوف الابتدائية على مستوى محافظة مطروح، الأسبوع المقبل بدء من يوم السبت الموافق 16 يوليو وتستمر على مدار أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو نهاية الشهر الجاري.

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف الابتدائية تستمر 6 أيام للصف الدراسي الرابع الابتدائي وكذلك الصف الخامس الابتدائي والصف الدراسي السادس الابتدائي، حيث تبدأ يوميا الامتحانات في اللجان في تمام الساعة 8 صباحا وتستمر لساعتين ونصف لمادة اللغة العربية يخصص منها نصف ساعة لمادة الإملاء، وذلك للمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات مع التعقيم في اللجان قبل وبعد كل مادة امتحان.

مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف الابتدائية في مطروح

وتبدأ مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021 -2022 للصف الرابع الابتدائي في محافظة مطروح يوم السبت الموافق 16 يوليو باختبار مادة اللغة العربية خلال زمن ساعتين ونصف واختبار التربية الدينية خلال زمن ساعة ونصف، ثم اختبارات يوم الأحد الموافق 17 يوليو حيث يؤدى الطلاب اختبار مادة علوم خلال ساعة ونصف واختبار مادة مهارات مهنية خلال زمن ساعة ونصف ويوم الإثنين الموافق 18 يوليو اختبارات الدراسات خلال ساعة ونصف ويوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو اختبار ict خلال ساعة ونصف، ويوم الأربعاء الموافق 20 يوليو اختبار مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف ويوم الخميس الموافق 21 يوليو مادة الرياضيات خلال فترة زمنية ساعة ونصف.

مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف النهائية الخامس والسادس

ويأتي جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي يوليو 2022 للصفين الخامس والسادس في المدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة الابتدائية تنطلق يوم السبت الموافق 16 يوليو بامتحان مادة اللغة العربية خلال زمن ساعتين ونصف، ويعقبها اختبار مادة الخط العربي مع تخصيص نصف ساعة للإملاء.

وتتوالى يوميا الامتحانات في مطروح لمواد الرياضيات خلال ساعة ونصف ومادة والتربية الدينية خلال ساعة ونصف أيضا، ومادة اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف، ومادة الدراسات خلال ساعة ونصف.