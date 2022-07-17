بدء امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في مدارس شمال سيناء

بدأت اليوم، امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بإدارات شمال سيناء الستة.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني بإدارات العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد والوسط من سيناء.

وأضاف «رضوان» في بيان صحفي له، اليوم، أن الامتحانات تبدأ من اليوم الأحد حتى الخميس، 5 أيام متواصلة للتلاميذ الذين تأخروا في بعض المواد.

إجراءات الوقاية من كورونا

وأوضح أنه تم تعقيم اللجان واتخاذ الإجراءات الوقاية من كورونا والاحترازية كافة، وأنه تم وضع مراقبين صحيين بجميع اللجان للكشف عن أي حالات قد تكون بها اشتباه ليتم عزلها عن باقي التلاميذ.

تخصيص حافلات لنقل المراقبين لمدارس الشيخ زويد ووسط سيناء

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تخصيص حافلات لنقل المراقبين من مدينة العريش إلى الشيخ زويد ولجان غرب العريش ومدارس وسط سيناء، وكذلك نقل التلاميذ المنقولين خارج القرى جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح.

وفى سياق أخر، واصلت هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء معاينة مدارس جنوب رفح للبدء الفعلي في عملية ترميم بعض المدارس وإعادة بناء مدارس أخرى في المناطق ذاتها.

فيما تم ترميم وإعادة بناء 14 مدرسة جنوب وغرب الشيخ زويد، وعاد بها العمل بشكل فعلي، وذلك بحسب البيان الرسمي لإدارة الشيخ زويد التعليمية.