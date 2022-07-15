جدول امتحانات رابعة ابتدائي الدور الثاني 2022.. تبدأ 17 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات رابعة ابتدائي الدور الثاني 2022، ومن المنتظر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 17 يوليو الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة الموجة السادسة من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

موعد جدول امتحانات رابعة ابتدائي الدور الثاني 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أن جدول امتحانات رابعة ابتدائي الدور الثاني 2022، يبدأ من صباح يوم الأحد المقبل، وتستمر الامتحانات لمدة 5 أيام، إذ تعتمد أسئلة الامتحانات على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو والتلقين، مشيرة إلى أن جميع لجان الامتحانات معقمة تمامًا ضد كورونا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، سيبدأ من صباح يوم الأحد الموافق 17 يوليو الجاري، وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022:

1- يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة اللغة العربية ولمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية لمدة ساعة نصف.

2- يوم الاثنين 18 يوليو امتحان مادة العلوم ولمدة ساعة ونصف، ومادة مهارات مهنية ساعة ونصف.

3- يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الدراسات ولمدة ساعة ونصف، ومادة ict لمدة ساعة ونصف.

4- يوم الأربعاء 20 يوليو امتحان مادة اللغة الإنجليزية ولمدة ساعة ونصف.

5- يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الرياضيات ولمدة ساعة ونصف.

تقييم الطلاب خلال امتحانات الدور الثاني 2022 للصف الرابع الابتدائي

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن القرار الوزاري بنظام التقييم لـ الصف الرابع الابتدائي، سيكون على النحو التالي:

1- تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه في الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

2- استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

3- وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة.

4- لكل مدرسة امتحان منفصل بها.

5- أسئلة تعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.