بدء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021-2022 لطلاب الجيزة اليوم

انتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من استعداداتها لبدء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021 اليوم، مع الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان.

امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021-2022

وقال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إن طلاب الصف الرابع الابتدائي سيؤدون امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021 خلال الفترة من اليوم 17 يوليو حتى يوم 21 يوليو من الشهر ذاته.

كما أشار إلى أن طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي سيؤدون امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021 خلال الفترة من اليوم وحتى يوم 19 يوليو، فيما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحانات الدور الثاني حتى 20 يوليو.

موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين وضعاف السمع

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع سيؤدون امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021 خلال الفترة من 24 من شهر يوليو الجاري حتى يوم 31 من الشهر ذاته، ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام امتحانات الدور الثاني خلال الفترة نفسها.

ويؤدي طلاب التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021 خلال الفترة من اليوم 17 من شهر يوليو الجاري حتى يوم حتى 1 أغسطس المقبل.