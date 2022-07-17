إنقاذ طالبة جامعية قفزت في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم بسوهاج

تمكن عدد من الأهالي محافظة سوهاج مع تعاون مع قوات الإنقاذ النهري، من إنقاذ طالبة حاولت إلقاء نفسها في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم بمحافظة سوهاج، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فتاة تلقي بنفسها داخل مياه النيل

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من قسم شرطة ثان سوهاج، من الأهالي بقيام فتاة بإلقاء نفسها داخل مياه النيل، من أعلى كوبري أخميم دائرة القسم.

على الفور، تم الدفع بعناصر من قوات الإنقاذ النهري، التي تمكنت بمساعدة عدد من الأهالي، بالناحية من إنقاذها واستخراجها من نهر النيل على قيد الحياة، وتم التحفظ على الفتاة بقسم الشرطة.

بالفحص تبين أن الفتاة تُدعى «أية. ع. ا»، تبلغ من العمر 22 سنة، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، وتقيم ناحية ساحل طهطا، قد ألقت بنفسها من أعلى كوبري أخميم، داخل مياه النيل، وتم التحفظ على الفتاة بقسم الشرطة، وجرى إخطار أسرتها للوقوف على أسباب وملابسات الواقع.

غرق طفل

وكان قد شهدت دائرة مركز طما، شمال سوهاج، غرق طفل، وذلك أثناء لهوه على حافة الترعة، حيث انزلقت قدمه وسقط في المياه، ما أدى إلى غرقه ووفاته.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول «ص و ن ك»، 5 أعوام، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء غرق.