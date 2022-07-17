مسئوول ألماني: مخزون الغاز لا يكفي لقضاء الشتاء دون الاستعانة بروسيا

كشف كلاوس مولر، رئيس الشبكة الفيدرالية الألمانية، أن كميات الغاز المتوفرة في الوقت الحالي داخل الخزانات الألمانية لا تكفي لكي تتمكن البلاد من قضاء الشتاء دون إمدادات الغاز الروسي، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

مخزون الغاز الحالي غير كافِ

وقال« مولر» في حديث لصحيفة «Bild am Sonntag»، إنَّ مستودعات تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة 65%، لافتاً إلى أنَّ هذه النسبة تعد أفضل من مؤشر الأسبوع الماضي.

وأضاف رئيس الشبكة الفيدرالية الألمانية، أنَّ هذه النسبة رغم أفضليتها عن الأسبوع الماضي إلا أنها لا تكفي كي نقضي الشتاء دون الغاز الروسي، موضحا أنه لم يكن هناك ارتفاعا كبيرا في الأسعار رغم توقف ضخ الغاز عبر خط «نورد ستريم 1»، وهو الأنبوب الذي يوصل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

وشدد «مولر» على أهمية ضخ الغاز وتوفيره للمنازل قبل أي شيء، لتأتي الصناعة في المرتبة الثانية مرددًا: «المنازل تأتي في المرتبة الأولى ومن بعدها الصناعة، حتى لو امتنعت روسيا عن تصدير الغاز إلينا سنواصل الحصول عليه من دول أخرى مثل بلجيكا وهولندا والنرويج، إلى جانب محطات ضخ الغاز المسالة في ألمانيا»، لافتا إلى ضرورة المبادرة بما أسماه «التضامن في مجال الغاز» مع الدول الأخرى.

توقف الضخ المتجه إلى ألمانيا لأعمال الصيانة

واشتدت أزمة الغاز في ألمانيا، بعد وقف روسيا ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط الغاز « نورد ستريم1» بسبب قيام موسكو بأعمال صيانة على توربينات الغاز في كندا، معلنة أن أعمال الصيانة سوف تتنهي في 21 يوليو المقبل، وسط تكنهات من قبل المحيطين أن روسيا تعمدت الأمر كنوع من أنواع الضغط السياسي على ألمانيا.

ويعد الغاز من المواد الشحيحة والنادرة في ألمانيا، ووفقا للقانون الألماني، فإنه يجب أن تكون نشبة الغاز في الخزانات ممتلئة 80% بالمائة بحلول الأول أكتوبر، وبنسبة 90% بحلول الأول من نوفمبر، أما الآن فإن نسبة 65%، التي تمتلئ بها الخزانات الألمانية غير كافية لفصل الشتاء، بحسب ما نقلته قناة «دويتش فيليه» الألمانية.