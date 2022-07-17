6 زيارات قام بها السيسي إلى ألمانيا منذ تولي الرئاسة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدة زيارات إلى ألمانيا منذ توليه مسؤولية رئاسة الجمهورية، وذلك من أجل دعم العلاقات بين مصر وأحد أهم وأكبر البلدان تأثيرا في الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، ونستعرض معا الزيارات التي قام بها السيسي إلى ألمانيا.

الزيارة الأولى في يونيو 2015

بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه، دعته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لزيارة ألمانيا، وكانت الزيارة الأولى للسيسي، واستمرت لمدة يومين قام السيسي خلالها ببحث التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والتقى خلال الزيارة ميركل مع مسؤولين ألمان آخرين.

الزيارة الثانية في شهر يونيو عام 2017

بعد عامين من الزيارة الأولى، وفي سياق تطور التعاون بين مصر وألمانيا، على مستويات متعددة، وضمن علاقة ميزها العمل المشترك سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي ألمانيا في شهر يونيو 2017، من أجل المشاركة في قمة الشراكة مع أفريقيا، وخلال زيارته، وجه الرئيس الأنظار إلى المكانة التي سوف يحظى بها ملف حقوق الإنسان، وكذلك المجتمع المدني خلال المباحثات الألمانية المصرية، وذلك بعد تبني مصر لقانون المنظمات الأهلية.

الزيارة الثالثة في أكتوبر 2018

خلال تلك الزيارة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكذلك رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، وخلال اللقاء تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط منذ عام 2011 وحتى عام 2018.

الزيارة الرابعة في فبراير 2019

شارك الرئيس السيسي في فعاليات مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية، في 16 فبراير 2019، وكان أول رئيس من خارج أوروبا يلقي كلمة خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر، كماعرض الرئيس رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019. يذكر أن مؤتمر ميونخ هو الأكبر على مستوى العالم، فيما يتعلق بمناقشة السياسات الأمنية.

الزيارة الخامسة في 17 نوفمبر 2019

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تلك الزيارة في اجتماعات مجموعة الـ20 وأفريقيا، والتي كانت تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين المجموعة والدول الإفريقية، من خلال القيام بمشروعات مشتركة

الزيارة السادسة 17 يوليو 2022

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألمانيا، اليوم، في زيارة تستغرق يومين، ومن المقرر أن يشارك الرئيس في حوار بطرسبرج للمناخ، وقالت السفارة الألمانية بالقاهرة، أن الرئيس، سوف يعقد مجموعة من اللقاءات خلال الزيارة منها لفائه مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، وكذلك عدد من أبرز الأعضاء في الحكومة الألمانية.