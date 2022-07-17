إعدام 1346 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 298 محضرا لمنشآت مخالفة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، إذ نفذت الإدارة العامة للطب الوقائي في المنيا حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك منذ 24 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، كما أجرت فرق مراقبة الأغذية مرورًا على 479 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، بحسب مديرية الصحة بالمنيا.

مخالفة اشتراطات وزارة الصحة

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 298 محضرًا للمخالفات المضبوطة وتنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية وأخرى، وتم ضبط عدد 3 منشآت بدون ترخيص ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكدًا استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

إعدام 1346 كيلو جرام أطعمة فاسدة

من جانبه، أوضح الدكتور علي قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم إعدام 1346 كيلو أغذية مختلفة و137 لترا من مواد سائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما جرى سحب 340 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.

يذكر أن مديرية الصحة في المنيا ستستأنف قوافلها الطبية العلاجية المجانية بالقري الأكثر احتياجا خلال الأسبوع الجاري ضمن مبادرة «حياة كريمة» للاهتمام بصحة المواطنين.