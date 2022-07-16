مصرع عامل بناء سقط من الدور السابع بعقار تحت الإنشاء في المنيا

لقى عامل بناء مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من منور بالدور السابع أثناء عمله بإحدى العمارات السكنية تحت الإنشاء، بشرق النيل بمدينة المنيا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الحادث وقع بمنطقة أبوفيلو بشرق النيل

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص من عقار تحت الإنشاء، ووفاته بمنطقة حديقة 25 يناير بمنطقة أبو فليو، بمدخل قرى شرق النيل، المؤدي إلي مدينة المنيا الجديدة.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين أنه أثناء قيام «سعيد ر.»، عامل بناء في أحد العقارات تحت الإنشاء بشارع حديقة 25 يناير بمنطقة أبو فليو، بعمله بأحد العقارات، انزلقت قدمه واختل توازنه، مما أدى إلى سقوطه من منور الطابق السابع على الأرض ووفاته في الحال، إثر إصابته بنزيف وكسور وارتجاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتصرف.

العثور على جثة فتاة في ملوي

وشهد مركز ملوي، في وقت سابق أمس الجمعة، العثور على جثة لفتاة داخل منزلها بقرية «سيف» الغربية، وتبين وجود آثار شنق حول الرقبة، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.

وقبل 3 أيام، لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكي، كانوا يستقلونها بطريق المحيط، أمام قرية «جريس»، التابعة لمركز أبوقرقاص، في جنوب المحافظة، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب انفجار أحد الإطارات واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة.

تم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق واستكمال الإجراءات بشأن الحادث.