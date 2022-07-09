«المنشآت السياحية»: دورة تدريبية للعاملين بالمطاعم 17 يوليو الجاري

قال عادل المصري، رئيس مجلس ادارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الأكاديمية الملكية للتدريب، عرضت على الغرفة تنظيم دورة تدريبية مدعمة بمجال المدرب الاحترافي، للعاملين بالمطاعم والمنشآت السياحية.

خصم 50% للمشاركين بالدورة

كشف «المصري»، خلال الكتاب الدوري رقم «23» لسنة 2022، الذي جرى تعميمه على كل أعضاء الغرفة، عن منح خصم 50% لأعضاء الغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية المشاركين بالدورة.

وقال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة التدريب بالغرفة، إن الغرفة تلقت خطابا من الدكتورة ميادة سيف الدين رئيس مجلس إدارة الأكاديمية للتدريب، بخصوص تنظيم دورة تدريبية مدعمة بمجال تدريب المدرب الاحترافي، علاوة على إبرام تعاون بين الغرفة والأكاديمية، لتنظيم دورة تدريبية «تي أو تي»، خاصة بالمجال السياحي للعاملين بنسبة خصم 50% لأعضاء الغرفة.

شهادة دولية معتمدة للحاصلين على الدورة التدريبية

أوضح أن الخطاب الذي تلقته غرفة المنشآت والمطاعم السياحية من الأكاديمية الملكية للتدريب، تضمن أيضا أن الحاصل على الدورة التدريبية من العاملين بالمطاعم والمنشآت السياحية، سيحصلون على شهادة معتمدة دوليا من كلية ليدز الدولية بالمملكة المتحدة، لافتا إلى أن الخطاب أشار إلى أن الدورة سيحاضر بها 4 مدربين على مدار 4 أيام.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إلى أن الأكاديمية أكدت أن الدورات ستقام خلال الفترة من 17 يوليو الجاري، حتى 20 من الشهر ذاته بمكتبة مصر العامة بوسط البلد.

وكانت الدكتور سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب، أكدت فى تصريح سابق، أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية، تضمنت تدريب أكثر من 13 ألف من العاملين بمجال الأغذية والمشروبات بالمنشآت الفندقية والسياحية من كافتريات ومطاعم، وبمراكب السفاري بمحافظات الإسكندرية والقاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك خلال الأربعة أشهر الماضية.