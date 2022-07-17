طالبة تحرر محضر منع من دخول امتحانات الثانوية بالمنيا.. وآخر يتعرض لأزمة صحية

حررت طالبة بالثانوية العامة محضرا ضد رئيس لجنة منعها من دخول الامتحان لتأخرها عن الموعد الرسمي، فيما تم نقل طالب للمستشفى إثر إصابته بتقلصات حادة في البطن أثناء أداء امتحان الثانوية العامة 2022 بمحافظة المنيا.

نقل طالب للمستشفى أثناء امتحانات الثانوية

وقال مسؤول بتعليم المنيا إن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة تلقت اليوم الأحد إخطارا من رئيس لجة كائنة بحي كفر المنصورة في جنوب مدينة المنيا، يفيد إصابة الطالب علاء الدين محمد بتقلصات حادة في البطن أثناء أداء امتحان الثانوية العامة، وتقرر نقله لأقرب مستشفى حكومي لتلقي العلاج وتحرر محضر إثبات حالة بذلك.

محضر ضد رئيس لجنة رفض دخول طالبة اللجنة

وفي مركز بني مزار بشمال المنيا، حررت طالبة تؤدي امتحانات الثانوية العامة محضرا ضد رئيس لجنة منعها من دخول الامتحان لحضورها متأخرة لمدة ربع ساعة عن موعد بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع إلى اللجان، وشددت على رؤساء اللجان بعدم فتح المظاريف إلا فى المواعيد المحددة لتوزيع الأسئلة على الطلاب.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة بالمنيا الشعبة العلمية علوم الامتحان في الجيولوجيا والعلوم البيئية، وشعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويؤدى 39108 طلاب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا، داخل 114 لجنة عامة موزعة بجميع مراكز المحافظة.