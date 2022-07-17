الحالة الصحية للفنان خالد زكي.. شائعات المرض تطارده

الحالة الصحية للفنان خالد زكي.. تردد الكثير من الشائعات، خلال الساعات الماضية، عن مرض الفنان خالد زكي، ما أصاب جمهوره بحالة كبيرة من القلق، خصوصا أنها ليست المرة الأولى، التي يتردد فيها مثل هذه الأخبار.

وعن الحالة الصحية للفنان خالد زكي، فقد طمأن الفنان جمهوره، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا زي الفل وصحتي كويسة الحمدلله، مش عارف مين اللي بيطلع الشائعات دي، وبيقول إني تعبان وبيقلق الناس عليا».

الحالة الصحية للفنان خالد زكي

وأكد الفنان خالد زكى أن مروجي هذه الشائعات مثلهم مثل من ينشرون شائعات وفاة الفنانين طوال الوقت دون التأني، والتأكد من صحة هذه الأخبار، وطمأن جمهوره الذين اهتموا بالسؤال عنه، والقلق عليه من هذه الأخبار.

يذكر أنّ هذه لم تكن الشائعة الوحيدة التي طالت الفنان خالد زكي، لكن سبق وتم ترويج شائعة مؤخرًا عن إصابته بمرض خطير، ولكنه نفى الأمر تماما.

كان خالد زكي حذر جمهوره من تداول مثل هذه الأخبار، والمساهمة في نشرها بالخطأ؛ لأنها تصيب المحبين والأصدقاء بالقلق، خاصة شائعات الوفاة والمرض التي تنتشر عن الفنانين كل فترة.

آخر أعمال أشرف زكي

كان الفنان خالد زكي قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسل الاختيار 3، والذي شارك فيه بجانب أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي وصبرى فواز وعبد العزيز مخيون، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.