المخرج خالد الحجر يكشف تفاصيل لقائه الأخير بالفنان زكي فطين عبدالوهاب

تحدث المخرج خالد الحجر عن صداقته بالفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، كما كشف عن اللقاء الأخير الذي جمعهما قبل يوم واحد من وفاته، خلال لقائه في برنامج «Et بالعربي».

وقال خالد الحجر، إن صداقته بالفنان الراحل بدأت منذ الأيام الأخيرة في تصوير فيلم «الوداع يا بونابرت» عام 1984، بعد انضمامه إلى فريق المساعدين للمخرج الكبير يوسف شاهين، واستمرت صداقتهما حتى رحيله عن عالمنا قبل أيام.

خالد الحجر: لقائي الأخير بزكي فطين قبل وفاته بيوم

وعن لقائهما الأخير، أوضح «الحجر» أنه زار زكي فطين عبدالوهاب، قبل وفاته بيوم واحد، خلال تواجده في الرعاية المركزة في المستشفى التي كان يتلقى علاجه فيها، مضيفًا: «أول ما رجعت من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كلمت المساعد بتاعه، قالي إنه في العناية المركزة، فروحتله وكان واعي جدا وبيتكلم معانا، وبعدين نام، فأنا بوست إيده ومشيت، وكانت آخر مرة أشوفه فيها، قالي بس إزيك يا خالد وابتسم، مكنش بيقدر يتكلم كتير في الفترة دي».

كما تحدث «خالد» عن فترة إصابة زكي فطين عبدالوهاب الأولى بمرض السرطان، قائلا: «في الأول لما جاله في الرئة كان بيتعامل معاه عادي، حتى لما خد الكيماوي وشعره وقع جالي وقعد يضحك، بس اللي كان صعب بالنسبة له لما انتقل للمخ، وحالته النفسية مبقتش كويسة، بس فضل طول عمره مؤمن بربنا ومعجزاته».

خالد الحجر: زكي فطين عبدالوهاب كان بيتألم

وتابع: «كان بيتألم لأن السرطان بدأ يتمكن منه، وهو كافح طول الوقت ولكنه انتصر عليه في النهاية، وناس كتيرة جدا من الوسط الفني كانوا بيكلموني ويتواصلوا معايا عشان يطمنوا على حالته الصحية، منهم لبلبة، يسري نصر الله ونبيلة عبيد، وسيد رجب، وليلى علوي، وماريان خوري».