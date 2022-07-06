خالد زكي يكشف حقيقة إصابته بمرض خطير

تصدر اسم الفنان خالد زكي، محركات البحث، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، إذ زعم البعض، أنه أصيب بمرض خطير، أبعده عن الأضواء، كما انطلقت حملات الدعاء له، إذ أثيرت حالة من القلق والخوف عليه.

أتواجد حاليًا خارج القاهرة وأقضي وقتي بشكلٍ طبيعي

وعلق الفنان خالد زكي بدوره، على تلك الأنباء المتداولة، بشأن إصابته بمرض خطير، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، ولم يُصاب بأي مكروه، لافتًا إلى أنه يتواجد حاليًا خارج القاهرة، ويقضي وقته بشكلٍ طبيعي.

خالد زكي يُناشد جمهوره وعدم تداول أي شائعات

وناشد الفنان خالد زكي، جمهوره، في تصريحات لـ«الوطن»، بتوخي الحذر تجاه أي أخبار متعلقة به، وعدم الإسهام في تداولها دون التأكد من صحتها، لاسيما وأن بعضها يُثير مخاوف أسرته وأصدقائه عليه، مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدًا.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملات دعاء للفنان خالد زكي، زاعمين أنه أصيب بمرض خطير، حيث قال أحدهم: «يا ريت كل الناس تتفاعل مع الفنان خالد زكي.. مسألة حياة أو موت.. خالد زكي يصارع مرض خطير وليس له إلا الله وأنتم ودعائكم.. نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل».

خالد زكي يُشارك في مسلسل الاختيار 3

يذكر أنّ الفنان خالد زكي، قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «الاختيار» في الجزء الثالث، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، وأحمد عز، سيناريو وحوار هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.