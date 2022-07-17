انطلاق معسكر تدريبي كشفي لإعداد القادة في «التربية الرياضية» بسوهاج

شهد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، انطلاق فعاليات المعسكر الدراسي التدريبي الكشفي لطلاب الفرقة الثالثة، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية فى الفترة من 16 إلى 19 يوليو الجاري، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

انطلاق التدريب على المهارات والتقاليد الكشفية

وقال رئيس جامعة سوهاج أن فعاليات الفوج الأول من معسكر طلاب قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية انطلقت للتدريب على المهارات والتقاليد الكشفية، مشيداً بمجهود الطلاب وأهمية تلك المعسكرات لاكتساب المهارات وثقل وتكوين الشخصية، بالإضافة إلى تعزيز قيم حب العمل التطوعي ومساعدة الآخرين.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس، على حرص جامعة سوهاج تنظيم تلك الأنشطة الطلابية التي تساعد الطلاب على بناء شخصياتهم وثقتهم بأنفسهم وحب التعاون ومساعدة الغير، إلى جانب اكتسابهم العديد من المهارات التي تهدف إلى رفع كفاءتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية.

أعمال الفوج الأول

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، أن الفعاليات بدأت بطابور تمام المعسكر على أرض ملاعب المدينة الجامعية طالبات، بعدها بدأت أعمال الفوج الأول الذي يشارك به 738 متدرب من الفرقة الثالثة .

وأوضح الدكتور يحيي ثابت رئيس المعسكر، أن تنظيم هذا المعسكر يأتي إيماناً بأهمية ودور الكلية في تدريب الطلاب وتجهيزهم لسوق العمل، مضيفاً أنه تم تقسيم طلاب الفرقة الثالثة إلى ثلاث أفواج ويكون اليوم الختامي مجمع لجميع الطلاب ينتهي بحفل ختام المعسكر.

وذكر الدكتور محمد سالم السيد المدير التنفيذي للمعسكر، أن المعسكر الدراسي التدريبي الكشفي لطلاب الفرقة الثالثة يأتي تحت شعار «التنمية المستدامة»، حيث خصص الفوج الثاني لطلاب قسم التديب الرياضي وعلوم الحركة، والفوج الثالث لطلاب قسم الإدارة الرياضية والترويح.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة تفقد أنشطة المعسكر والقواعد التدريبية على المهارات والتقاليد الكشفية بمشاركة عدد من قادة الكشافة والمرشدات بسوهاج، كما شارك طلاب المعسكر في تناول وجبة الغذاء.