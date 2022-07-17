عاجل.. تأجيل محاكمة المتهم في عقار فيصل المحترق لـ20 أغسطس

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة مالك عقار فيصل، وذلك بتهمة البناء المخالف على أراضي زراعية، لجلسة 20 أغسطس؛ للفصل في طلب الرد.

وخلال الجلسة الماضية، حضر الدكتور فتحي سرور، وكيلا عن المتهم، وطلب رد المحكمة، وأجلت هئية المحكمة، الجلسة الماضية لجلسة، اليوم الأحد، لحين اتخاذ إجراءات الرد.

إزالة عقار فيصل

كانت النيابة العامة، قد أصدرت في وقت سابق، بيانا كشفت فيه عن جرائم عقار فيصل قبل أيام من إزالته وتفجيره بالديناميت، حيث أتت النيران على محتوياته وتسببت في تدمير الأعمدة الخرسانية، وخلال البيان تم الكشف عن أن استمرار اشتعال النيران في عقار فيصل خلال شهر فبراير من العام الماضي، ما حال دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، بسبب وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول، مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنّه تسبب في تآكل الأعمدة الخرسانية.

وبعد ذلك قررت النيابة العامة انتداب لجنة من «مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة»، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من «الإدارة الهندسية بمركز كرداسة» لمعاينة العقار، بيانا لطبيعة النشاط بالمخزن، ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

حريق العقار

وخلال البيان التي أصدرته النيابة العامة، أوضحت بأنها تلقت إخطارا من قبل الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار، والتي بينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي، وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار، مما تستخدم في صناعة الأحذية، قابلة للاشتعال، وأنّه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى إخماد الحريق.