«هُدم بالديناميت».. حكاية عقار فيصل المحترق: المالك خسر 76 مليون جنيه

منذ ما يقرب من عام ونصف، شهدت منطقة فيصل حريقا هائلا بأحد العقارات السكنية، وعرف إعلاميا باسم «عقار فيصل المحترق»، حيث شغل الرأي العام، ما أحدثة البناء من كارثة كادت تودي بأرواح الكثيرين، كان الحريق هو الشعلة التي أوضحت حقائق كثيره خلف هذا البناء، منها أنه بناء مخالف، لم يُبنى داخل الحيز العمراني، بل بُني على أرض زراعية، فضلا عن استغلال صاحب العقار للبدروم والدور الأرضي كمخزن لكميات هائلة من الأحذية الجلدية المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، وذلك ما عرض حياة المواطنين للخطر، ودفع استمرار الحريق لعدة أيام متواصلة، وانتهى مصير صاحب العقار بالسجن.

تفاصيل بناء عقار فيصل

في عام 2013، اشترى صاحب العقار قطعة أرض في حي الهرم بمنطقة فيصل، كان على دراية وعلم بأن هذه الأرض زراعية خارج الحيز العمراني، لا يصلح البناء عليها، لكن الطمع والجشع أعمى بصيرته، إذ قرر البناء عليها دون ترخيص وأنشأ مخزنا للأحذية، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية بالمخزن، على الرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية، نفذ عملية البناء وأقام عقار يحتوي على 14 طابقا، كل طابق به 9 شقق سكنية، يقطن به نحو 25 أسرة، واستغل الدور الأرضي والبدروم مخزن للأحذية الجلدية.

حريق هائل بعقار فيصل

وفي صباح اليوم المشئوم استيقظ الأهالي على حريق هائل شب بالعقار، مما أثار في نفوسهم حالة من الرعب، استمر الحريق عدة أيام متواصلة، كان هذا الحريق هو البداية في البحث حول «عقار فيصل المحترق»، وتم اكتشاف أنه بناء مخالف خارج الحيز العمراني، وفي أثناء ذلك تجددت به النيران مرة أخرى، وذلك بسبب وجود مخزن الأحذية الجلدية ببدروم العقار، مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، ما دفع استمرار الحريق بشكل مرعب.

النيران التهمت كل محتويات العقار

وبعد مرور 3 ساعات عملت وحدات الإطفاء، لكن كانت النيران التهمت كل المحتويات، ولم تطفئ بالمياه خوفا من انهيار العقار بعد أن تآكلت الخرسانة والأعمدة، وبعد الفحص والتحريات والتشاور بين أجهزة الأمن والمحافظة، قرروا إزالة العقار باستخدام الديناميت.

الديناميت الطريقة المناسبة لإزالة العقار المحترق

«النسف الحذر» طريقة استخدمتها الأجهزة التنفيذية بعد أن حسمت مصيرها في إزالة العقار المخالف بـ«الديناميت»، وبعد انتهاء الدراسات الأمنية اللازمة لعملية الإزالة، تم غلق الطريق الرئيسي وتحويل المرور، فضلا عن إخلاء العقارات المجاورة له، حتى لا تتعرض حياة أي مواطن للخطر، وكان التنفيذ وسط حراسات أمنية مشددة، ليكون الضحية سكان العقار، الذي حاول صاحبه أن يرتضيهم بالمال، خوفا من دخول السجن، لكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وحبسه حتى إصدار الحكم.

تأجيل محاكمة صاحب العقار والمحامي الخاص به هو فتحي سرور

وأجلت محكمة جنوب الجيزة، محاكمة مالك العقار لجلسة 12 يوليو المقبل، بسبب رد المحكمة من قبل محامي المجني عليهم، لحين الفصل في طلب الرد، بينما حضر وكيلًا عن المتهم الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب سابقا، للدفاع عن موكله، الذي يحاكم أمام محكمة جنايات الجيزة بتهمة البناء المخالف على أرضي زراعية.