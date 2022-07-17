نظر محاكمة مالك عقار فيصل المحترق بعد قليل

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مالك عقار فيصل، وذلك بتهمة البناء المخالف على أراضي زراعية.

رد المحكمة

وخلال الجلسة الماضية حضر الدكتور فتحي سرور، وكيلا عن المتهم، وطلب رد المحكمة وأجلت هيئة المحكمة، المحاكمة لجلسة، اليوم الأحد، لحين اتخاذ إجراءات الرد.

بيان لكشف تفاصيل جرائم عقار فيصل

وكانت النيابة العامة، قد أصدرت في وقت سابق، بيانا كشفت فيه عن جرائم عقار فيصل قبل أيام من إزالته وتفجيره بالديناميت، إذ قضت النيران على محتوياته وتسببت في تدمير الأعمدة الخرسانية.

وأشار البيان إلى أن استمرار اشتعال النيران في عقار فيصل خلال شهر فبراير من العام الماضي، ما حال دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، بسبب وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول، مصنوعة من مواد قابلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنّه تسبب في تآكل الأعمدة الخرسانية.

انتداب لجان لمعاينة العقار

وبعد ذلك قررت النيابة العامة انتداب لجنة من «مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة»، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من «الإدارة الهندسية بمركز كرداسة» لمعاينة العقار، بيانا لطبيعة النشاط بالمخزن، ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.