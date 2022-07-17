كريم عبدالعزيز يروج لـ«الحشاشين» بعد نجاح فيلم «كيرة والجن»

بعد نجاح فيلم «كيرة والجن»، بدأ الفنان كريم عبدالعزيز الترويج للعمل الفني المقبل الذي يقوم ببطولته، وهو مسلسل تاريخي بعنوان «الحشاشين.. أبطال وأباطيل من وحي التاريخ»، تأليف السيناريست عبدالرحيم كمال، وإخراج المخرج بيتر ميمي.

وأضاف كريم عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قريبا مسلسل الحشاشين (أبطال وأباطيل من وحي التاريخ ) تاليف أستاذ عبدالرحيم كمال، وإخراج أستاذ بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي».

فرقة «الحشاشين»

وحركة «الحشاشين» واحدة من أشهر الفرق في التاريخ الإسلامي، وتعود نشأتها إلى القرن الحادي عشر الميلادي، ويتناول المسلسل حقيقة حسن الصباح مؤسسة الحركة وفرقة الحشاشين التي أرعبت العالم كله في القرن الحادي الميلاي.

مسلسل «الحشاشين»

و«الحشاشين» هي طائفة إسماعيلية نزارية، انفصلت عن الفاطميين في أواخر الـ 11 الميلادي، واشتهرت ما بين القرن 5 و7 هجريا، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس والشام بعد أن انتقل إليها بعضهم من إيران.

فيلم «كيرة والجن»

ويُعرض حاليًا للنجم كريم عبدالعزيز فيلم «كيرة والجن» من إخراج مروان حامد، ويشاركه البطولة الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري، والفيلم سيناريو أحمد مراد ومأخوذ عن روايته «1919»، ويتناول قصة كفاح الشعب المصري ضد الاحتلال الانجليزي خلال أحداث ثورة 1919.

ويقدم كريم عبدالعزيز في فيلم «كيرة والجن» شخصية أحمد عبدالحي كيرة، وهي شخصية حقيقية ووطنية من طراز خاص، خلال مقاومة الاحتلال الإنجليزي

وعبر الفنان كريم عبدالعزيز عن إعجابه بالشخصية قائلا في تصريحات إعلامية سابقة، شخص فدائي مصري من رجال الزعيم المصري سعد زغلول، وكان الذراع اليمنى لجمال فهمي، الرجل الثاني بعد الزعيم سعد زغلول.