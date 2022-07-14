أحمد مراد: أكثر من 1000 سينما تعرض «كيرة والجن» في الولايات المتحدة

احتفى السيناريست والكاتب أحمد مراد، بأحدث أفلامه «كيرة والجن» والمعروض حاليا في دور العرض السينمائي ومواقع قصور الثقافة، وكذلك السينمات خارج مصر ومن بينها الولايات المتحدة.

أحمد مراد: إضافة أسبوع آخر لعرض الفيلم ببعض المدن

وقال أحمد مراد، عبر منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «نجاح ساحق لفيلم كيرة والجن بالولايات المتحدة ليصبح أول فيلم عربي يعرض في كامل ولايات أمريكا بأكثر من ألف صالة عرض وتم إضافة أسبوع آخر للعرض ببعض المدن».

وتصدر فيلم «كيرة والجن»، إيرادات شباك التذاكر، محققا 6 ملايين و58 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي ما حققه منذ طرحه في 30 يونيو الماضي لـ 59 مليون و325 ألف جنيه.

فيلم «كيرة والجن» يعرض ضمن «سينما الشعب»

ويعرض الفيلم ضمن مشروع وزارة الثقافة «سينما الشعب» الذي يتم تنفيذه في 14 موقعا ثقافيا بـ11 محافظة.

فيلم «كيرة والجن»، مأخوذ عن رواية «1919» للروائي أحمد مراد، ويتناول حالة المقاومة الشعبية للمجتمع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الضخم الذي يوحد مصائر البطلين أحمد عبدالحي كيرة، وعبدالقادر الجن ليشتركا في الكفاح ضد الاحتلال اﻹنجليزي لمصر آنذاك.

ويضم الفيلم في بطولته نخبة من النجوم من بينهم، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، هند صبري، أحمد مالك، سيد رجب، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب، ونخبة من الفنانين، وهو من سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

ويقدم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب «أحمد كيرة»، الواقعية التي كانت موجودة أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى، وخلال الأحداث يلتقي مع عبدالقادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يقدمها أحمد عز، ليصبح الممثلان صديقين يتشاركان فى مقاومة الاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق، فيما تقدم هند صبري شخصية «دولت فهمي» عضو التنظيم النسائي السري آنذاك.