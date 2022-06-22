عبدالرحيم كمال: أجهز لمسلسل جديد في رمضان المقبل مع نجمة كبيرة

كشف الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال عن ملامح مشروعه الدرامي المقبل، موضحًا أنه يجهز حاليًا لمسلسل جديد سيعرض ضمن دراما رمضان المقبل، ولم يختر الاسم النهائي للعمل، ومن المقرر أن يكون المسلسل من إخراج المخرج بيتر ميمي.

عبدالرحيم كمال يجهز مشروع فني جديد

و أضاف كمال في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المسلسل سيجمع في بطولته نجمة كبيرة، ولكن لم يصرح باسمها لكونها لم تنه تعاقدها على العمل، مؤكدًا أن الشركة المنتجة للعمل لم تتحدد بعد.

وكان المخرج بيتر ميمي، قد تحدث عن التحضير لعمل درامي جديد من المقرر أن يجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز والمؤلف عبدالرحيم كمال في دراما رمضان 2023.

وأوضح «ميمي» في تصريحات إعلامية سابقة إن العمل الذي سيقدمه مع كريم عبدالعزيز وعبدالرحيم كمال سيكون عملًا تاريخيًا من القرن الحادي عشر، في حين أشار عبدالرحيم كمال أن المسلسل في طور الكتابة والتجهيز في الوقت الحالي.

أهم أعمال عبدالرحيم كمال

وعرض للسيناريست عبدالرحيم كمال في رمضان 2022، مسلسل «جزيرة غمام» من بطولة نخبة من النجوم من بينهم أحمد أمين وفتحي وطارق لطفي، مي عز الدين، ومحمد جمعة ورياض الخولي ووفاء عامر ولبنى ونس وعايدة فهمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني وإخراج حسين المنباوي.

وعبدالرحيم كمال كاتب وسيناريست تخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000 وقد نُشرت بعض الروايات التي ألفها؛ من بينها «رحلة إلى الدنمارك وبلاد أخرى»، «وأبناء حورة» وغيرها وقد تمكن من إجادة كتابة الأعمال التي تصف الأجواء في الصعيد المصري لطبيعة مكان محل ميلاده بسوهاج.ومن بن الأعمال الفنية التي كتبها مسلسل «شيخ العرب همام»، و «ونوس»، «القاهرة كابول»، و«نجيب زاهي زركش»، و«الخواجة عبدالقادر»، «يونس ولد فضة»، و«الرحايا».