بدء العمل بتذكرة الـ20 في سينما الشعب من اليوم.. اعرف خريطة الأفلام

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بدء العمل بتذكرة الـ20 جنيها في جميع مواقعها بمشروع «سينما الشعب»، من اليوم الأحد 17 يوليو 2022، في الحفلات الصباحية 10 صباحا، والواحدة ظهرا.

وأضاف الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة السينما والمشرف على مشروع سينما الشعب، إنّه يتم العمل بتذكرة الـ20 جنيها ابتداء من اليوم للأفلام المعروضة في «سينما الشعب»، طبقا لقرار الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين؛ للاستفادة من المشروع خاصة الشباب، منوها بأنّ هذه القرار يطبق في جميع الأيام ماعدا أيام الإجازات الرسمية.

خريطة أفلام «سينما الشعب»

وعن خريطة العروض، أوضح عبدالمنعم في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه يعرض في محافظة القاهرة قصر السينما فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والسيناريست أحمد مراد، وبطولة نخبة من النجوم من بينهم أحمد عز وكريم عبدالعزيز وهند صبري. وفي محافظة الجيزة بمكتبة البحر العظم فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، وإخراح حسين المبناوي.

وفي محافظة الاسكندرية بقصر ثقافة الانفوشي يعرض «كيرة والجن»، وفي كفر الشيخ يعرض فيلم «بحبك» بطولة وإخراج تامر حسنيفي جنوب سيناء بقصر ثقافة شرم الشيخ يعرض «كيرة والجن»، وفي محافظة الوادي الجديد بسينما هيبيس يعرض فيلم «بحبك».

فيلم كيرة والجن في المنوفية وأسيوط

وفي محافظة أسيوط يعرض فيلم «كيرة والجن»، كما يعرض الفيلم نفسه في شبين الكوم، في حين يعرض في قصر ثقافة قنا فيلم «بحبك»، وفي سينما السادات يعرض «كيرة والجن»، ويعرض الفيلم نفسه في طنطا والمحلة ودمنهور.

وأشاد تامر عبدالمنعم بنجاح مشروع «سينما الشعب» الذي يحقق إقبالا جماهيريا كبيرا مشهودا في جميع المواقع الثقافية ومن الأيام الأولى لانطلاقه، مؤكدا أنه خلال فترة العيد رفعت قاعات العرض لافتة كامل العدد، يعكس قدرة أبناء الوطن على انتقاء المواد الإبداعية الجادة.